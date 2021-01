Meer dan 40 Afrikaanse migranten verdronken bij Libië

Voor de kust van Libië zijn dinsdag zeker 43 Afrikaanse migranten verdronken in wat de eerste grote schipbreuk in de Middellandse Zee dit jaar wordt genoemd. Tien opvarenden zijn gered en naar de kust gebracht, maakten de VN-organisaties voor migratie (IOM) en vluchtelingen (UNHCR) bekend in Genève.