Supermarkten: doe verspreid over de dag boodschappen

Supermarkten verzoeken hun klanten met klem om verspreid over de dag boodschappen te doen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ondersteunt daarmee de oproep van demissionair premier Mark Rutte, die eerder op woensdag aankondigde een avondklok in te willen stellen. Hij vroeg mensen om ook eens in de ochtend de boodschappen te doen.