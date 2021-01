Van Dissel: er komt een donkere wolk op ons af

Hoewel het aantal coronagevallen in Nederland de laatste weken is afgenomen, ziet Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) „een donkere wolk” opdoemen. „Daar willen we ons op voorbereiden”, zei de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding tegen Tweede Kamerleden.