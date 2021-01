Rutte: ontvang niet meer dan één iemand tegelijk thuis

De mogelijkheden om thuis bezoek te ontvangen worden nog verder beperkt. Per direct geldt een dringend advies om thuis niet meer dan één iemand van dertien jaar of ouder tegelijk te ontvangen. Dat zegt minister-president Mark Rutte woensdag tijdens een persconferentie over de aanvullende coronamaatregelen. Reden is dat de thuissituatie nog steeds een „belangrijke bron van besmetting” met het coronavirus is.