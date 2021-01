‘VS kunnen CO2-uitstoot met 70 procent terugdringen voor 2030’

Het is voor de Verenigde Staten haalbaar om de CO2-uitstoot van het land voor 2030 met 70 procent terug te dringen. Dat verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO. Aankomend Amerikaans president Joe Biden wil direct na zijn aantreden dat zijn land terugkeert in het klimaatakkoord van Parijs. Doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken.