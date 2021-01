Politiebonden roepen op tot snel vaccineren agenten

De politiebonden roepen het kabinet in een brandbrief op zo snel mogelijk te beginnen met het vaccineren van agenten, direct na de zorgmedewerkers. „Met de komende avondklok en de rol die van politiemensen wordt gevraagd in de handhaving is vaccinatie dé manier om politiemensen en de samenleving te beschermen”, staat in de woensdag verstuurde brandbrief.