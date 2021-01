Grondwaterstand blijft te laag in droogste gebieden

De grondwaterstand in de droogste gebieden van Nederland blijft te laag, ondanks de regen die in de afgelopen maanden is gevallen. De droogte van 2020 is in gebieden als de Utrechtse Heuvelrug, op de Veluwe en rond de Brabantse rivier de Dommel nog niet opgelost. Deze hooggelegen zandgronden zijn helemaal afhankelijk van regenwater.