Marktplaats weert advertenties voor jassen maaltijdbezorgers

Verkoopplatform Marktplaats weert advertenties voor tweedehands jassen en andere toebehoren van maaltijd- of pakketbezorgers. In de aanloop naar de beslissing over een avondklok boden steeds meer mensen kledij van maaltijdbezorgers als Thuisbezorgd.nl en Deliveroo te koop aan. Die prezen ze vaak aan als middel om ’s avonds toch op pad te kunnen gaan, omdat voor deze bezorgers waarschijnlijk uitzonderingsregels gaan gelden.