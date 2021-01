Venezolaanse zuurstofflessen aangekomen in Braziliaanse Manaus

Venezolaanse vrachtwagens met zuurstofflessen zijn woensdag gearriveerd in de Noord-Braziliaanse stad Manaus, die zwaar getroffen is door het coronavirus. Vanwege de enorme toename van coronapatiënten was de zuurstof in de ziekenhuizen van de stad vrijwel op. Venezuela heeft 100.000 kubieke meter zuurstof geleverd, waarmee de stad waarschijnlijk anderhalve dag vooruit kan.