‘Honderd keer zoveel schone trucks nodig om doelen te halen’

In 2030 moeten er ongeveer honderd keer zoveel uitstootvrije vrachtwagens zijn in Europa, om aan de CO2-doelen van de Europese Commissie te voldoen. Dat zegt de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA op basis van een nieuw onderzoek. De branchevereniging roept op tot maatregelen waarmee het interessanter voor vervoerders wordt om elektrische of waterstoftrucks aan te schaffen.