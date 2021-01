Brussel roept Biden op de banden met EU weer aan te halen

Het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, biedt de gelegenheid om de banden tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie weer nieuw leven in te blazen. „Vandaag is meer dan een overgang”, zei EU-voorzitter Charles Michel in het Europees Parlement. „Vandaag is een kans om de transatlantische relatie, die de afgelopen vier jaar enorm is aangetast, te herstellen.”