ASML koploper in groene AEX na sterke resultaten

Het aandeel ASML was woensdag in trek op het Damrak, dankzij sterke resultaten van de chipmachinefabrikant. De Europese aandelenbeurzen lieten overwegend kleine winsten zien. Beleggers hielden de blik gericht op het verloop van de beëdiging van Joe Biden als 46e president van de Verenigde Staten. Tijdens de machtsoverdracht waakt een legermacht in Washington over de veiligheid, in de nasleep van de Capitoolbestorming door Trump-aanhangers eerder deze maand.