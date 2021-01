‘ASML en verloop beëdiging Biden centraal op Damrak’

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt woensdag hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met winst beginnen. Beleggers kijken vooral uit naar het verloop van de beëdiging van Joe Biden als 46e president van de Verenigde Staten. Tijdens de machtsoverdracht waakt een legermacht in Washington over de veiligheid in de nasleep van de Capitoolbestorming door Trump-aanhangers eerder deze maand.