Verschillende wegen

Genesis 16:13b

„Gij, God des aanziens! Want ze zei: Heb ik ook hier gezien naar Hem, Die mij aanziet?”

Het is mogelijk dat u in uw kindse jaren geroepen bent. Dan wil ik wel geloven dat u de tijd van uw roeping niet weet en ook niet zulke zware bestrijdingen hebt ondervonden als veel anderen. Toch, wanneer slechts het werk Gods in u mag bespeurd worden, hebt u zich daarover niet te bekommeren. U behoort veel meer de Heere te danken, dat Hij niet toegelaten heeft dat u oud zou worden in uw zonden en uzelf in vele gruwelijke zonden zou verdiepen.