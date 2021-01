Buitenlandkoers Biden: streng tegen China, oude banden aanhalen

De aankomende minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Anthony Blinken, heeft zich dinsdag positief uitgelaten over de harde koers van de regering-Trump tegen China. Volgens Blinken was die gegrond, hoewel de aankomend topdiplomaat van de VS wel benadrukte dat hij op sommige momenten liever andere methodes had gezien. Blinken zei ook zich te gaan inspannen voor herstel van de beschadigde banden tussen de VS en oude bondgenoten.