Kritische Kamer trekt zelf ook boetekleed aan om toeslagenaffaire

In een debat dat tot na middernacht doorging heeft de Tweede Kamer, na flinke kritiek op het kabinet, ook zelf het boetekleed aangetrokken over zijn rol in de toeslagenaffaire. De Kamer liet zich te veel meeslepen door de jacht op fraudeurs en heeft wetten aangenomen die in de praktijk te hard uitpakten, gaven veel partijen toe.