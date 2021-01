Gemeenten pakken tekort woonwagenstandplaatsen nauwelijks aan

Het tekort aan woonwagenstandplaatsen dat ruim twintig jaar geleden bij 46 Nederlandse gemeenten werd vastgesteld, is sindsdien nauwelijks ingelopen. Meer dan de helft van deze gemeenten weet bovendien niet dat er in 1998 een tekort is vastgesteld, ontdekte het datajournalistieke platform Pointer. Slechts acht gemeenten hebben het aantal standplaatsen sindsdien vergroot.