Raad van State besluit over doortrekken snelweg A15

Tientallen bezwaarmakers horen woensdag of de snelweg A15 bij Arnhem doorgetrokken mag worden naar de snelweg A12. Over dat extra stuk snelweg in Gelderland wordt al decennialang gediscussieerd. Woensdag neemt de Raad van State een besluit over de vele en uiteenlopende bezwaren die zijn ingediend tegen het uit 2017 stammende tracébesluit van het ministerie van Infrastructuur.