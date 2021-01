Twintigste coronapatiënt overleden op Curaçao

Op Curaçao is dinsdag de twintigste coronapatiënt overleden sinds het begin van de pandemie vorig jaar. Tegelijkertijd blijft het aantal coronabesmettingen op het eiland fors dalen. Halverwege december was er sprake van een recordaantal van meer dan 1800 besmettingen. Op 19 januari waren er nog 131 actieve besmettingen. Er liggen zeven mensen in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care. Bijna 4400 mensen zijn inmiddels hersteld van hun besmettingen.