‘Democraten en Republikeinen gaan macht in Senaat delen’

De Amerikaanse Senaat, waarin in de nieuwe samenstelling zowel de Democraten als de Republikeinen 50 zetels hebben, wordt komende jaren georganiseerd op basis van een eerlijke verdeling, zijn de Democratische fractieleider Chuck Schumer en de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell overeengekomen. In 2001, toen de verhouding ook al 50-50 was, werd er een soortgelijk pact gesloten.