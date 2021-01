Extra compensatie voor Britse vissers vanwege brexit

De Britse overheid trekt 23 miljoen pond extra uit om Britse vissers te compenseren vanwege teruglopende inkomsten in de uitvoer van vis door de brexit. Het geld, dat verliezen opgelopen sinds 1 januari moet dekken, is bestemd voor het midden- en kleinbedrijf die een „substantieel verlies” kunnen aantonen in de export naar de Europese Unie. Bedrijven kunnen een maximumbedrag van 100.000 pond (ongeveer 112.000 euro) per bedrijf krijgen.