Voldoende steun voor Italiaanse premier Conte om door te gaan

De Italiaanse premier Conte heeft van het parlement voldoende steun gekregen om verder te regeren, nadat een partij zijn regeringscoalitie had verlaten. Een kleine meerderheid in het hogerhuis (Senaat) van het parlement schaarde zich achter hem, nadat hij een dag eerder ook al de vertrouwensstemming in het lagerhuis had overleefd. Daar kreeg Conte de absolute meerderheid achter zich.