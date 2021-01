Wall Street eindigt licht hoger na overhoring Yellen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten geëindigd. Beleggers hadden aandacht voor opmerkingen over ruimere steunmaatregelen van de aankomende Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Zij zei ook een harde lijn tegen marktverstoring door China voor te staan. Technologie-aandelen waren wederom erg in trek.