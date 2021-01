Veel politieke partijen Curaçao melden zich voor verkiezingen

Op Curaçao is veel animo om mee te doen aan de komende parlementsverkiezingen op 19 maart. In totaal hebben 26 politieke partijen aangegeven mee te willen doen, zo heeft de Electorale Raad dinsdag bekendgemaakt. In 2017 deden nog veertien partijen mee en zeven daarvan kwamen uiteindelijk in het parlement.