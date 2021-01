Aanpak Ringweg Zuid Groningen valt 111 miljoen euro duurder uit

De grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg bij de stad Groningen valt 111 miljoen euro duurder uit dan eerder was beoogd. De provincie trekt er 95 miljoen euro voor uit, het Rijk springt bij voor 16 miljoen euro. Dat schrijft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.