Amper jonge alleenstaande vluchtelingen uit Griekenland opgehaald

Het kabinet haalt slechts twee minderjarige, alleenstaande vluchtelingen uit Griekenland naar Nederland. Wel komen er meer kwetsbare gezinnen met kinderen deze kant op dan eerder was afgesproken. Dat liet staatssecretaris Ankie Broekers-Knol dinsdag aan de Tweede Kamer weten. In totaal gaat het om 57 kinderen en 43 volwassenen. Een deel van hen is al in Nederland, de rest volgt deze week.