Limburgse politie: verdachte hennepteelt in Griekenland opgepakt

De politie Limburg heeft de Griekse autoriteiten een nieuwe verdachte laten aanhouden in het onderzoek naar internationaal georganiseerde hennepteelt. Het gaat om een 43-jarige man van Albanese afkomst. De verdachte is op 17 december gearresteerd in het Zuid-Europese land en werd maandagavond overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten.