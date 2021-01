Aanloop dodelijke ruzie Amsterdamse drillrappers blijft vaag

De 19-jarige Alexio F. en de 21-jarige Yamanney A. hebben dinsdag bij de Amsterdamse rechtbank geen volledige opening van zaken willen geven over de fatale steekpartij waarvan dillrapper Jay-Ronne Grootfaam (18) het slachtoffer werd. Grootfaam werd op 3 september 2019 bij de flat Florijn in Amsterdam-Zuidoost met een kapmes in zijn nek gestoken en overleed een dag later in het ziekenhuis.