Beurzen New York opgetogen richting beëdiging Joe Biden

De aandelenbeurzen in New York zijn daags voor de inauguratie van president-elect Joe Biden met winsten aan de handelsdag begonnen. Het aantreden van de Democraat wordt over het algemeen gezien als gunstig voor de markten, omdat zijn partij snelle en grootscheepse economische steunmaatregelen voorstaat. Diezelfde lijn zal de beoogde nieuwe minister van Financiën Janet Yellen volgen in haar verhoor voor de Senaat, dat door beleggers met belangstelling zal worden gevolgd.