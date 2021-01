Brussel vraagt inenten 70 procent volwassen EU-burgers voor zomer

De Europese Commissie roept de EU-landen op om 80 procent van de tachtigplussers en de zorgverleners uiterlijk in maart te hebben gevaccineerd en minimaal 70 procent van alle volwassenen tegen de zomer. „Dat is ambitieus maar haalbaar”, zegt EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). Met de verwachte toename van nieuwe leveringen van vaccins de komende maanden is het belangrijk dat vaccineren onverwijld volgt, aldus het dagelijks EU-bestuur.