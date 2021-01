Nieuw ziekenhuisschip doet eind 2021 Rotterdam aan

De bouw van ’s werelds grootste particuliere ziekenhuisschip, de Global Mercy van medische hulporganisatie Mercy Ships, is nagenoeg voltooid. Het schip vertrekt dit voorjaar naar Europa, waar het in de haven van Antwerpen medische apparatuur krijgt. Naar verwachting doet het schip in het najaar Rotterdam aan voor een bezoek van twee weken. Daarna zet het koers naar Afrika, waar het in gebruik zal worden genomen.