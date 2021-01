Nibud: stijging koopkracht mager, zorgen om lage inkomens

Voor veel mensen ziet de eerste loonstrook van dit jaar er beter uit dan vorig jaar. Maar doordat ook de uitgaven toenemen, is de uiteindelijke koopkrachtstijging mager. Dat zegt het Nibud, dat Nederlanders al jaren voorlichting geeft over de financiële huishouding. Daarbij leven er extra zorgen over de financiën bij huishoudens met lage inkomens en mensen die werken in sectoren die hard worden getroffen door de coronacrisis.