Column: Leven van wat komt

„Durfkapitalisten blijven ondanks de coronacrisis flink investeren in Europese startups.” Google maar op investeren in coronatijd en je leest deze zin als eerste. Je ziet dan enorme investeringen in startups. De cijfers van 2020 zijn hoger dan die in de laatste helft van 2019. Het ongelooflijke optimisme van menig investeerder is bewonderenswaardig. Door alles heen klinkt er hoop op winst en rendement.