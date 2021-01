VluchtelingenWerk woedend op kabinet in zaak-Moria

Vijfhonderd lege stoelen op het Plein in Den Haag, tijdens een actie van twaalf organisaties in september vorig jaar. Onder meer VluchtelingenWerk, Kerk in Actie en Defence for Children stelden een petitie op. De ondertekenaars van de petitie vinden dat de regering meer vluchtelingen van de Griekse eilanden moet opnemen. beeld ANP, Bart Maat