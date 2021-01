‘Bezorgen maaltijden moet ook mogelijk blijven bij avondklok’

Het bezorgen van maaltijden moet ook mogelijk blijven in de tijden dat er een avondklok geldt. Verder moet personeel van bijvoorbeeld pizzeria’s, sushiketens, andere bezorgrestaurants en hotels van en naar het werk kunnen blijven komen in spertijd. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de mogelijke invoering van een de avondklok.