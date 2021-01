Galapagos koploper in licht hogere AEX

Biotechnologiebedrijf Galapagos was dinsdag in trek op het Damrak dankzij een adviesverhoging. De stemming op de Europese markten was terughoudend door de vrees voor langere en strengere lockdowns in veel landen. De hoop op een sterk economisch herstel dankzij de uitrol van vaccins en omvangrijke steunpakketten, bood wel enige steun aan de aandelenhandel. Daarnaast werd gewacht op cijfers van de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs en Bank of America, die later op de dag naar buiten komen.