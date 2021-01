Ombudsman: politie springt soms te makkelijk om met klachten

De politie neemt klachten van burgers soms onterecht niet of te lichtvaardig in behandeling, of ontvangt die klachten niet met openheid. Daar is verbetering noodzakelijk, zegt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij analyseerde de klachtenbehandeling bij de politie en concludeert dat het leren van klachten en de positie van klachtbehandelaars versterkt moet worden.