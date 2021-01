Wageningse wetenschapper ontwikkelt alarmsysteem tegen ontbossing

Wageningse wetenschappers hebben een alarmsysteem ontwikkeld waarmee ontbossing in tropische regenwouden vrijwel direct aan het licht komt. Met het RADD (Radar for Detecting Deforestation) kunnen handhavers in Afrikaanse landen veel sneller en beter ingrijpen dan tot nu toe mogelijk was. Dat is belangrijk, zegt onderzoeker Johannes Reiche, want door illegale ontbossing verdwijnen veel dieren- en plantensoorten voorgoed van de wereld.