Zo ziet de beëdiging van Joe Biden er woensdag uit

De beëdiging van Joe Biden als 46e president van de Verenigde Staten, ziet er heel anders uit dan eerdere machtsoverdrachten. Door de coronacrisis en zorgen over de veiligheid wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren geen mensenmassa verwacht bij de ceremonie in hoofdstad Washington. Ook afzwaaiend president Donald Trump woont de plechtigheid naar verwachting niet bij. Hij heeft zijn opvolger niet gefeliciteerd en hem ook niet uitgenodigd voor het traditionele bezoek aan het Witte Huis.