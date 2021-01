‘Openingswinst voor Damrak door hoop op economisch herstel’

De aandelenbeurs in Amsterdam begint dinsdag waarschijnlijk met winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken hoger te openen. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis geeft beleggers weer moed. Daarnaast wordt uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs en Bank of America, die later op de dag naar buiten komen.