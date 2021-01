Duitsland betreurt sancties tegen Russisch pijplegschip

De Duitse regering betreurt de sancties die de Verenigde Staten hebben aangekondigd tegen een Russisch pijplegschip en diens eigenaar. Dat heeft het Duitse ministerie van Economische Zaken laten weten, nadat het door de VS op de hoogte was gebracht. Het schip Fortuna is betrokken bij de aanleg van de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 van Rusland naar Duitsland.