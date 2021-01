Chipbedrijven en automakers stuwen Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een flinke winst gesloten. Bij gebrek aan richting uit de Verenigde Staten, waar de financiële markten maandag gesloten bleven vanwege Martin Luther King Day, gingen beleggers op koopjesjacht na de recente verliesbeurten. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend flinke plussen zien, door de hoop op een stevig economisch herstel van de coronacrisis.