Trump en Biden oneens over opheffen reisbeperkingen

Scheidend Amerikaans president Donald Trump en aankomend president Joe Biden zijn het oneens over het opheffen van beperkingen voor reizigers vanuit Europa, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. Het Witte Huis maakte eerder op maandagavond bekend dat de reisbeperkingen, die al sinds begin vorig jaar van kracht zijn, vanaf 26 januari worden opgeheven. De woordvoerder van Joe Biden, die tegen die tijd president is, zegt op Twitter echter dat Biden niet van plan is de beperkingen op te heffen.