Colombia gaat buitenlandse deelnemers lockdownfeesten uitzetten

Buitenlanders die in Colombia worden gepakt tijdens een illegale ‘lockdownparty’, worden het land uitgezet, waarschuwt ’s lands immigratiedienst. Vanwege de corona-epidemie zijn sociale bijeenkomsten ook in het Zuid-Amerikaanse land verboden. De harde maatregel werd genomen nadat 65 buitenlanders, met name Venezolanen, waren opgepakt bij een illegaal feest.