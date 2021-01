Merkel beraadt met deelstaten over strengere maatregelen

Bondskanselier Angela Merkel heeft een vervroegd beraad met de zestien deelstaatpremiers over nog strengere coronamaatregelen. Het overleg zou eigenlijk komende week zijn, maar in Berlijn is politieke paniek uitgebroken over varianten van het gevreesde coronavirus die zouden rechtvaardigden dat het sociale en economische leven nog verder wordt ingeperkt. De deelstaten zijn wat het coronabeleid betreft vaak autonoom en het is voor de bondskanselier telkens moeilijk ze allemaal op een rij te krijgen.