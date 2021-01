Zaak dodelijk kapmessengevecht drillrappers voor rechter

De 18-jarige Alexio F. en de 21-jarige Yamanney A. staan vanaf dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam op verdenking van het doodsteken van de 18-jarige drillrapper Jay-Ronne Grootfaam. Het slachtoffer werd op 3 september 2019 met een kapmes gestoken, tijdens een confrontatie tussen twee rivaliserende groepen bij de flat Florijn. Een dag later bezweek hij in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.