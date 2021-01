Biden bereidt ingrijpende hervorming immigratiewetgeving voor

Aankomend Amerikaans president Joe Biden zal op de dag van zijn beëdiging, woensdag, een ingrijpende hervorming aankondigen van de immigratiewetten in de Verenigde Staten, waaronder een achtjarige procedure waarmee miljoenen illegale immigranten Amerikaans staatsburger kunnen worden, meldt The Washington Post. Ook wil Biden meer vluchtelingen gaan toelaten in de VS en komt hij met een plan om technologie te gaan inzetten bij de grensbewaking.