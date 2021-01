Huisartsen krijgen toch in januari nog coronaprik

De huisartsen worden alsnog deze en volgende week gevaccineerd tegen het coronavirus, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). „Omwille van de snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus is in overleg gekozen om alle huisartsen in de komende twee weken te vaccineren met het Moderna-vaccin”, laat LHV weten.