SP komt met meldpunt voor misstanden UWV en bijstand

De SP heeft een onlinemeldpunt gelanceerd voor mensen met een uitkering die in de problemen zijn gekomen door de gemeente of het UWV, bijvoorbeeld omdat zij grote bedragen moeten terugbetalen. Eerder overkwam dat een vrouw uit de gemeente Wijdemeren, die 7000 euro bijstand moest terugbetalen omdat zij boodschappen kreeg van haar moeder en dat niet had gemeld.