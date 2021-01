Italiaanse premier overleeft vertrouwensstemming

De Italiaanse premier Conte heeft een vertrouwensstemming in het lagerhuis van het parlement comfortabel overleefd, nadat een kleine coalitiepartij haar ministers vorige week had terugtrokken uit de regering. Dinsdag volgt een spannendere stemming in het hogerhuis, de Senaat. Contes regering dreigt te vallen als de senatoren hem onvoldoende steun bieden.